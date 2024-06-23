زاخاروفا: روسيا ستتخذ كل التدابير لشل قدرة نظام كييف على استهداف منشآت الطاقة

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحرمان نظام كييف من القدرة على شن هجمات على منشآت الطاقة الروسية.

وقالت زاخاروفا في تصريح اليوم تعليقاً حول الهجمات الأخيرة لنظام كييف على مدينة إنرغودار “إن الهجمات الممنهجة التي شنتها القوات الأوكرانية على محطة الطاقة النووية في زابوريجيه وعلى منشآت الطاقة الروسية الأخرى تظهر سعي كييف لإلحاق أضرار غير مقبولة لاقتصاد روسيا وخلق مخاطر وقوع حوادث يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة بما يعرض الأمن النووي للقارة الأوروبية بأكملها للخطر”.

وأضافت “إن ما توصلنا إليه يفيد بأن نظام زيلينسكي غير كفء وغير قادر على التفاوض” مشددة على أن روسيا ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة ضده من أجل حرمانه من فرصة تنفيذ مثل هذه الهجمات.

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