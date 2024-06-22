عروض وخدمات وأنشطة ترفيهية ضمن جناح سيريتل في كرنفال (شارع الأكل) بمدينة المعارض القديمة بدمشق

دمشق -سانا

تقدم شركة سيريتل للاتصالات مجموعة من العروض والخدمات والأنشطة المميزة ضمن فعاليات كرنفال “شارع الأكل” والتي تقام على أرض مدينة المعارض القديمة بدمشق.

وذكر مشرف قسم الرعاية والفعاليات في شركة سيريتل أحمد شاهين في تصريح لمراسل “سانا” أن الشركة تحرص دائما على رعاية الفعاليات ومواكبتها والتي تضيف الفرحة والبهجة للشارع السوري وخاصة خلال أشهر الصيف في إطار سعي الشركة لتقديم الدعم والرعاية لهذه الفعالية لأهميتها الترفيهية.

وأضاف شاهين أن ما يميز “شارع الأكل” هذا العام وجود فريق سيريتل الذي يقدم مجموعة متنوعة من الألعاب الحديثة والمتنوعة مثل ألعاب الواقع الافتراضي “في ار” وألعاب محاكاة قيادة سباق السيارات بنظارة الواقع الافتراضي التي تضيف تجربة مميزة للزائرين إضافة إلى تقديم الخدمات المتنوعة الأساسية للشركة والهدايا اليومية المتنوعة بشكل يومي من ضمنها جوائز من سيريتل كاش وهدايا تذكارية لافتاً إلى أن مشاركة سيريتل تؤكد اهتمامها بمشاركة أبناء الوطن بمختلف اهتماماتهم .

وأشارت يارا أبو عيسى إلى أنها استفادت من الخدمات التي تقدمها الشركة ضمن جناحها بينما لفت محمد إسماعيل المسوتي إلى أن سيريتل تقدم خدمات مفيدة وألعابا حديثة وعروضا متعددة خلال فترة الفعالية منوها بالتنظيم المميز لفعاليات “شارع الأكل”.

وانطلقت في الـ 11 من حزيران الجاري فعاليات كرنفال “شارع الأكل” على أرض مدينة المعارض القديمة بدمشق والذي ينظم من قبل شركتي “بي أوردر” لخدمات المطاعم وتوصيل الطلبات و”سوشلها” المتخصصة في مجال التسويق الرقمي بالتعاون مع شركة سيريتل وبنك البركة.

أمجد الصباغ

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