مقتل 23 شخصاً في هجمات إرهابية على قرى شرق الكونغو

كينشاسا- سانا

أعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم مقتل ما لا يقل عن 23 شخصاً في هجمات إرهابية شنتها جماعة مسلحة على عدة قرى في إقليم إيتوري شرق البلاد.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر محلية قولها: إن مسلحي جماعة “كوديكو” وهي واحدة من عدة جماعات مسلحة تنشط في مناطق شرق البلاد شنت هجمات على منطقة دجوجو يومي الخميس والجمعة، وقتلت ما لا يقل عن 23 شخصاً، كما استولت على ممتلكات وأحرقت عدداً كبيراً من المنازل.

ولم يتضح حتى الآن الدافع وراء شن هذه الهجمات، لكن عنف الجماعات المسلحة في الكونغو مرتبط بالصراع المستمر منذ فترة طويلة من أجل فرض النفوذ والسيطرة على الموارد المعدنية المنتشرة في المنطقة.

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