800 طالب وطالبة من فئة اليافعين تقدموا لاختبار الماراثون البرمجي في المحافظات

دمشق-سانا

تقدم 800 طالب وطالبة من مختلف المحافظات اليوم لاختبار تحديد المستوى للماراثون البرمجي للصغار واليافعين لعام 2024، الذي تنظمه إدارة الأولمبياد العلمي السوري في هيئة التميز والإبداع، بالتعاون مع مركز التعلم مدى الحياة في الجامعة الافتراضية السورية.

وأوضحت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت سانا نسخة منه أن الاختبار جرى للطلاب من فئة اليافعين، وتتراوح أعمارهم بين 12 و15 سنةً، على مدى ساعة وربع الساعة، وعلى دفعات متتالية ضمن مراكز نفاذ الجامعة الافتراضية في عدد من المحافظات.

وأشارت الهيئة إلى أن أسئلة الاختبار ركزت على أساليب المحاكمة المنطقية والبرمجية والتفكير المنطقي واستراتيجيات حل المعضلات، مبينة أنه بعد هذا الاختبار يُحدد مستوى المتقدمين، لينتقلوا بعدها إلى مرحلة التدريب ومن ثم المنافسات.

وكان 800 طالب وطالبة من فئة الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و11 سنةً تقدموا لهذا الاختبار في الأول من شهر حزيران الجاري.

وتعد مسابقة الماراثون البرمجي مرحلةً أولى من مراحل تحقيق التحول الرقمي الذي يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية، ومرحلةً تأسيسيةً يمكن الاستفادة من مخرجاتها لبناء جيل من اليافعين تصبح التقانة لديه أداة تعلم يوميةً، حيث يهدف مشروع التنمية الرقمية للصغار واليافعين المشترك بين هيئة التميز والإبداع والجامعة الافتراضية السورية إلى الوصول تدريجياً إلى مئة ألف طفل ويافع، على امتداد الجغرافيا السورية بين عامي 2020 و2030 بخطوات متلاحقة.

هيلانه الهندي

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