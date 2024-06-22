ناريشكين: أمريكا تستعد لاستخدام الذكاء الاصطناعي للتلاعب بوعي البشر

موسكو-سانا

كشف مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين أن أجهزة المخابرات الأمريكية على وشك استخدام الذكاء الاصطناعي للتلاعب بوعي الناس في البلدان التي تعارض الولايات المتحدة، ما يشكل تهديداً عالمياً.

وبين ناريشكين خلال مقابلة أجرتها معه سبوتنيك اليوم أن “وكالة المخابرات المركزية الأمريكية طلبت بالفعل نحو 150 مشروعاً في مجال الذكاء الاصطناعي للتلاعب بالوعي العام”، مشيراً إلى مدى خطورة ذلك على البشرية جمعاء.

وفي وقت سابق أعلن رجل الأعمال الأمريكي، مارك زوكربيرغ أنه سيضخ أكثر من 10 مليارات دولار في البنية التحتية للحوسبة لتطوير الذكاء الاصطناعي العام، الذي يمكنه مجاراة البشر أو تجاوزهم عبر مجموعة من المهام التي تتطلب جهداً إدراكياً.

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