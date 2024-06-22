مقتل مستوطن إسرائيلي في عملية بطولية للمقاومة في قلقيلية

القدس المحتلة-سانا

قتل مستوطن إسرائيلي اليوم في عملية بطولية نفذتها المقاومة الفلسطينية شرق مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن فلسطينيين أطلقوا النار على سيارة يقودها مستوطن في بلدة صوفين شرق قلقيلية، ما أسفر عن مقتله.

وأكدت المقاومة في بيان أن عملية قلقيلية تأتي رداً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، وجرائمه في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن هذه العمليات هي الطريق الأمثل للتصدي لقوات الاحتلال ومستوطنيه وصد اقتحاماتهم لمدن وقرى الضفة، والوقوف في وجه مخططاتهم التهويدية الخطيرة بحق الضفة والقدس المحتلة بما فيها المسجد الأقصى.

ونفذت المقاومة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي عشرات العمليات البطولية في الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948 أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من جنود الاحتلال ومستوطنيه.

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