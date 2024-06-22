الدفاعات الروسية تدمر مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك

موسكو-سانا

أفاد حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز بأن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرة استطلاع أوكرانية من دون طيار في مقاطعة بريانسك، دون وقوع إصابات.

وكتب بوغوماز في قناته على تلغرام، بحسب ما نقلت وكالة نوفوستي: “تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة من دون طيار فوق منطقة بلدية ستارودوب، حيث تمكنت أنظمة الدفاع الجوي الروسية من تدميرها”.

وأشار حاكم المقاطعة إلى أن وحدات الخدمات التنفيذية والطوارئ تعمل في مكان الحادث.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 48 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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