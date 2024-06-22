طقس الغد… الحرارة أعلى من معدلاتها في المناطق الشرقية وفرصة لهطل زخات مطرية خفيفة في المناطق الساحلية

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالانخفاض لتصبح حول معدلاتها في أغلب المناطق وأعلى من معدلاتها بقليل في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي الذي يترافق بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً صيفياً معتدلاً، بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة لهطل زخات خفيفة من المطر فوق المناطق الساحلية والوسطى والشمالية ومرتفعات القلمون، وتكون مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً، ويكون الجو سديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كيلومتراً في الساعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…