إصابة16 شخصاً بينهم نساء بحادث سير في منطقة نهر البارد بحماة

حماة-سانا

أصيب 16 شخصاً بينهم نساء بجروح بعضها خطيرة جراء حادث سير وقع اليوم على طريق تل دبين نهر البارد بمنطقة الغاب بريف حماة الغربي أثناء عودتهم من العمل في أحد الحقول الزراعية.

وذكر مصدر في شرطة منطقة السقيلبية بتصريح لمراسل سانا أن الحادث وقع جراء تدهور بيك أب كبيرة على متنها 16 شخصاً، ما أدى إلى إصابتهم بجروح ورضوض وتم إسعافهم إلى مشفى السقيلبية الوطني.

بدوره مدير مشفى السقيلبية الوطني الدكتور جورج الوكيل، أوضح أنه تم تحويل 8 مصابين لمشفى حماة الوطني بسبب إصاباتهم الخطرة، ويتم تقديم العلاج والرعاية الإسعافية والطبية اللازمة للآخرين.

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