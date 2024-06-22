نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال ينفذ جرائم ممنهجة بحق الفلسطينيين خلال عمليات الاعتقال

القدس المحتلة-سانا

أكد نادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ المزيد من الجرائم الممنهجة بحق الفلسطينيين خلال عمليات الاعتقال، التي طالت أكثر من 9300 فلسطيني منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال نادي الأسير في بيان اليوم: “إن حملات الضرب المبرح والتعذيب، والتهديد وإطلاق الرصاص، بهدف القتل، شكلت أبرز السياسات التي تنفذها قوات الاحتلال بشكل يومي، والعديد من الشهداء الذين ارتقوا في الضفة الغربية منذ بدء العدوان في غزة ترافق استشهادهم مع حملات الاعتقال”.

وأضاف نادي الأسير: إن ما نشهده منذ بدء العدوان من جرائم خلال عمليات الاعتقال تعتبر غير مسبوقة بمستواها وكثافتها، فقوات الاحتلال لا تكتف بتنفيذ عمليات الاعتقال بل تتعمد ضرب المعتقلين وعائلاتهم، والتنكيل بهم، وإذلالهم وتهديدهم، إلى جانب عمليات التخريب الممنهجة داخل المنازل، وعمليات السرقة، ومصادرة أموال ومصاغ ذهب، عدا عن استخدام العائلات رهائن باعتقالهم أو احتجازهم.

وأوضح نادي الأسير أن كل عمليات التعذيب والتنكيل والجرائم المروعة بحق الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال هي جرائم ثابتة وممنهجة نفذها الاحتلال على مدار عقود طويلة، إلا أن مستواها حالياً يشكل أحد أوجه الإبادة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

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