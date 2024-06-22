القوات العراقية تلقي القبض على إرهابي في نينوى

بغداد-سانا

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن العراقية اليوم إلقاء القبض على إرهابي، وتدمير نفق تحت الأرض للإرهابيين في نينوى شمال البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن المديرية قولها في بيان: “إنه خلال عمليتين منفصلتين ووفقاً لمعلومات استخبارية تمكنت مفارزها بكمين محكم من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء تلعفر”، مشيرة إلى أنه تم تسليمه للجهات القضائية لاستكمال الإجراءات بحقه.

وأشار البيان إلى أنه بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود نفق تحت الأرض تابع لعصابات “داعش” الإرهابية في منطقة جبال عداية، تمكنت مفارز الجهد الهندسي من تدمير النفق بالكامل، لافتاً إلى أن العصابات الإرهابية كانت تستخدمه لخزن الأعتدة والمواد اللوجستية.

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