مدفيديف: نبذل قصارى جهدنا لحماية روسيا من النازيين الجدد

موسكو-سانا

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن روسيا تقوم بعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا للقضاء التام على الفاشية التي رفعت رأسها مرة أخرى في أوروبا.

ونقلت نوفوستي عن مدفيديف قوله في تصريحات اليوم: “قبل 83 عاماً، بدأت الحرب الوطنية العظمى التي أدت إلى مقتل عشرات الملايين من الأشخاص، وجلبت للشعب الروسي مصاعب ومعاناة وحزنا لا يحصى”، مضيفاً: “سقطت كل قوة أوروبا التي غزاها النازيون على عاتق الاتحاد السوفييتي… لن ننسى أبداً الثمن الذي دفعه شعبنا من أجل حرية واستقلال وطنه الأم، ودوره الهائل في تدمير آلة الموت التابعة للزعيم النازي أدولف هتلر”.

وأردف مدفيديف قائلاً: “سنبذل قصارى جهدنا لحماية وطننا الأم من المعتدين النازيين الجدد، وضمان سلامة ورفاهية الملايين من مواطنينا”.

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