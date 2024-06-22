زاخاروفا: موسكو سترد بالشكل المناسب على قرار واشنطن إغلاق مراكز التأشيرة الروسية

موسكو-سانا

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن بلادها سترد بالشكل المناسب على قرار السلطات الأمريكية إغلاق مراكز التأشيرة التابعة للسفارة الروسية في الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن زاخاروفا قولها اليوم: إنه إذا تم تنفيذ مثل هذه الإجراءات، فإن الجانب الروسي سيرد بالشكل المناسب.

وكان السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف أعلن في وقت سابق من اليوم أن الجانب الأمريكي قرر إغلاق فروع مركز التأشيرات الروسي في واشنطن ونيويورك، مشيراً إلى أن واشنطن لم توضح أسباب قرارها.

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