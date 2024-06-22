المقاومة اللبنانية تستهدف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية بالأسلحة المناسبة اليوم مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة “المنارة” محققة فيه إصابة مباشرة، وذلك رداً على اعتداءاته على القرى الجنوبية.

وجاء في بيان للمقاومة: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة‌‏‌‏، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة ميس الجبل، استهدف مقاتلو المقاومة اليوم مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابة مباشرة”.

وكان ثلاثة مواطنين لبنانيين استشهدوا في الخامس من الشهر الجاري جراء عدوان جوي إسرائيلي على بلدة ميس الجبل.

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