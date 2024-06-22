890 طالباً يتقدمون لاختبار العلوم ضمن منافسات المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين

دمشق-سانا

تقدم 890 طالباً وطالبة من مرحلة التعليم الأساسي لاختبار العلوم في مراكز الجامعات بالمحافظات وذلك ضمن منافسات المرحلة الثانية من الأولمبياد العلميّ السوري للصغار واليافعين لعام 2024.

وأوضحت معاون مدير الأولمبياد العلمي السوري في هيئة التميز والإبداع ريم وهبة في تصريح لمراسلة سانا أن 632 طالباً وطالبة من فئة الصغار و 258 من فئة اليافعين ممن نجحوا في المرحلة الأولى شاركوا في اختبارات اليوم.

وبينت وهبة أن الاختبارات تضمنت أسئلة قياس مهارات التحليل المنطقيّ والتفكير الرياضيّ ضمن مفاهيم علميّة مستوحاة من المحاور العلميّة التي نشرت سابقاً وتناسب الشرائح العمرية مشيرة إلى أن اختبارات الفيزياء والكيمياء ستجري بالطريقة نفسها في الـ 29 من شهر حزيران الجاري.

وكان 2510 طلاب من فئتي الصغار واليافعين تقدموا لاختبار مادة الرياضيات في الثامن من شهر حزيران الجاري ضمن مراكز الجامعات بالمحافظات.

يذكر أن هيئة التميز والإبداع أتاحت المشاركة في هذا الأولمبياد لجميع طلاب وطالبات الصفين السابع والثامن للتعليم الأساسي عن فئة اليافعين وكذلك لطلاب وطالبات الصفين الخامس والسادس للتعليم الأساسي عن فئة الصغار ومن جميع المدارس بالمحافظات كما أتاحت لهم اختيار أكثر من اختصاص من الاختصاصات العلمية المذكورة.

ويتضمن الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين ثلاث مراحل تبدأ بمرحلة القبول واختبارات عن بعد ثمّ تنتقل إلى اختبارات المرحلة الثانية في المحافظات لتنتهي باختبارات التصفيات النهائيّة في شهر آب القادم.

هيلانه الهندي

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