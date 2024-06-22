سياسي تشيكي: واشنطن تنافي الحقيقة بزعمها الحفاظ على قواعد القانون الدولي

براغ-سانا

أكد نائب وزير الخارجية التشيكي السابق البروفيسور بيتر درولاك زيف المزاعم الأمريكية التي تدعي حفاظ واشنطن على قواعد النظام الدولي.

وقال درولاك في مقال نشره اليوم بمجلة ” شتاندارت الدولية”: “إن واشنطن لم تحترم سيادة ووحدة أراضي سورية والعراق وليبيا، كما تتجاهل قواعد حقوق الإنسان بخصوص حقوق الفلسطينيين وسجن غوانتانامو وغيره من أماكن التعذيب أو في التهجمات الأمريكية على المنظمات الدولية، ولاسيما الأمم المتحدة والتهديدات الأمريكية الأخيرة للمحكمة الجنائية الدولية.. ما يؤكد أنها تنافي الحقيقة عندما تزعم بأنها تحافظ على قواعد النظام الدولي”.

ولفت درولاك إلى أنه حتى الأطلسيين يدركون أن الحديث عن القواعد يصطدم بالواقع في ظل الممارسات الأمريكية.

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