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حالة الطقس.. الحرارة توالي انخفاضها والجو صحو بشكل عام

2024-06-22

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة انخفاضها مع بقائها أعلى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي يترافق بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو صحواً وحاراً نسبياً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 40 كيلو متراً بالساعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً.. تستمر درجات الحرارة بالانخفاض لتصبح حول معدلاتها في أغلب المناطق وأعلى من معدلاتها بقليل في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، ويكون الجو صيفياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات خفيفة من المطر فوق المناطق الساحلية والوسطى والشمالية ومرتفعات القلمون تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…. 

 السبتالأحدالإثنين
دمشق36 / 2033 / 2037 / 23
القنيطرة28 / 1827 / 1830 / 21
درعا34 / 2032 / 2135 / 21
السويداء31 / 1730 / 1832 / 20
حمص31 / 2030 / 2131 / 21
حماة35 / 2033 / 2335 / 23
الحسكة44 / 3042 / 2742 / 28
اللاذقية31 / 2531 / 2532 / 25
طرطوس32 / 2531 / 2532 / 24
حلب39 / 2238 / 2338 / 23
إدلب33 / 2132 / 2333 / 23
دير الزور43 / 2640 / 2741 / 28
الرقة40 / 2439 / 2642 / 26

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