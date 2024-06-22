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إصابة خمسة فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

2024-06-21

القدس المحتلة-سانا

أصيب خمسة فلسطينيين مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتقل آخرون خلال اقتحامها مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت حارة جابر وواد الحصين وحارة السلايمة في البلدة القديمة بمدينة الخليل وبلدة بيتا جنوب نابلس، واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام، ما أسفر عن إصابة خمسة منهم بجروح، فيما اعتقلت ثلاثة آخرين.

وفي السياق اقتحمت قوات الاحتلال بلدات سيلة الظهر والفندقومية والعطارة ومركة وجبع وميثلون وصانور وتلفيت والزبابدة وجلبون في مدينة جنين ويتما جنوب نابلس، واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام.

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