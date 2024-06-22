أجنحة الشام للطيران: غداً وصول أول أفواج الحجاج العائدين عبر الشركة

دمشق-سانا

أعلنت شركة أجنحة الشام للطيران عن بدء وصول أول أفواج حجاج بيت الله الحرام المسافرين على متن طائراتها يوم غد السبت.

وأوضحت الشركة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن أولى رحلات الشركة التي تحمل على متنها الحجاج السوريين العائدين بعد أدائهم مناسك الحج ستصل إلى مطار دمشق الدولي في الساعة الرابعة إلا ربعاً من بعد ظهر يوم غد السبت، في حين ستصل الرحلة الثانية في الساعة الثامنة والربع مساء.

ولفتت الشركة إلى أنها قامت بتعديل مواعيد رحلاتها لاختصار فترة الترانزيت في الكويت من أجل الاستمرار بإعادة الحجاج بشكل يومي.

يذكر أن الشركة نقلت على متن طائراتها نحو ثلاثة آلاف حاج من مطار دمشق الدولي إلى مطار جدة في المملكة العربية السعودية مروراً بمطار الكويت.

مهران معلا

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