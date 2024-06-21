المقاومة اللبنانية تستهدف بمسيرة انقضاضية موقعاً للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية بمسيرة انقضاضية اليوم مربض مدفعية للعدو الإسرائيلي في موقع الزاعورة وحققت فيه إصابة مباشرة.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة شن رجال المقاومة اليوم هجوماً جوياً بمسيرة انقضاضية استهدفت مربض مدفعية العدو الإسرائيلي ‏في الزاعورة وأصابت هدفها بدقة”. ‏

وكانت المقاومة نفذت في وقت سابق اليوم خمس عمليات على مواقع وتجمعات العدو الإسرائيلي محققة في صفوفه إصابات مباشرة.

إلى ذلك واصل طيران العدو اعتداءاته على قرى وبلدات الجنوب اللبناني ونفذ مساء اليوم ثلاث غارات بالصواريخ على بلدات ميس الجبل والطيبة وطلوسة.

كما شن الطيران المعادي غارتين على مدينة الخيام واستهدف بالقصف المدفعي أطراف بلدتي الطيبة ودير سريان.

وكان القصف المدفعي المعادي على بلدة الناقورة تسبب بحريق في سيارة من دون وقوع إصابات.

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