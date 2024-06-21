مهرجان رياضي في مدينة الجلاء الرياضية بمناسبة اليوم العالمي لليوغا

دمشق-سانا

نظمت السفارة الهندية في دمشق اليوم بالتعاون مع الاتحاد السوري للرياضة للجميع اليوم مهرجاناً رياضياً بعنوان السلام الكوني بمناسبة اليوم العالمي العاشر لليوغا، وذلك في ملعب الجلاء بدمشق.

وفي تصريح لمراسلة سانا أشار السفير الهندي إرشاد أحمد إلى أن الاحتفال هذا العام باليوم العالمي لليوغا تم تحت شعار اليوغا للذات والمجتمع، موضحاً أن اليوغا هدية ثمينة وفريدة من الهند إلى العالم، وهي مناسبة للجميع وموائمة لجميع المواسم وجميع الطقوس.

ولفت أحمد إلى أهمية قيم اليوغا، حيث يواجه العالم تحديات غير مسبوقة من حروب وصراعات، بينما تواجه البشرية أمراضاً مرتبطة بنمط الحياة والضغط النفسي والتعب الجسدي والاضطرابات النفسية.

بدورها بينت رئيسة الاتحاد العربي السوري للرياضة للجميع ثناء محمد أن المهرجانات السنوية لليوغا تقام منذ عام 2015 بعد إقرار هيئة الأمم المتحدة والجمعية العمومية، وبناء على اقتراح من الهند، بأن يكون الـ 21 من حزيران يوماً عالمياً لليوغا والسلام.

ولفتت محمد إلى إدراج الاحتفال بهذا اليوم ضمن خطة الاتحاد واللجنة العليا لليوغا والطاقة، مشيرة إلى أن المشاركة من كل أطياف المجتمع تعد ثمرة تعاون بين سورية والهند بهذا المجال.

بدوره بين رئيس المركز السوري لليوغا والتأمل مازن عيسى أن هذا المهرجان هو الثالث الذي تتم إقامته في سورية، حيث أقيم الأول في قلعة جبلة والثاني في قلعة الحصن، مشيراً إلى أن الهدف من إجراء الاحتفال على عدة مراحل وفي عدد من المدن السورية هو لتسهيل مشاركة السوريين بهذه الفعالية والتخفيف من أعباء السفر.

وأضاف عيسى: لدينا 76 مركزاً تطوعياً مجانياً في سورية، وهي تقدم دروس يوغا مجانية، مؤكداً أهمية اليوغا في معالجة الأمراض والمشكلات النفسية كالأرق والاكتئاب والتوتر بعيداً عن الأدوية التقليدية.

وتضمن المهرجان تمارين رياضية قدمها عدد من لاعبي اليوغا جسدوا فيها الحركات العالمية الموحدة لليوغا، إضافة إلى رقصات روحية تعبر عن السلام.

حضر المهرجان أمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي حسام السمان وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام وفعاليات تجارية واقتصادية وعدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في سورية.

ريم حشمه

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