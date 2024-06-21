بعثة إيران في الأمم المتحدة: الاحتلال الإسرائيلي سيكون الخاسر الأول بأي عدوان على لبنان

نيويورك-سانا

حذرت بعثة إيران في الأمم المتحدة من تداعيات أي عدوان إسرائيلي على لبنان، مؤكدة أن كيان الاحتلال الإسرائيلي سيكون الخاسر الأول والأخير من شن أي عدوان.

ونقلت وكالة إرنا اليوم عن البعثة قولها في بيان اليوم: إن “أي قرار غير حكيم من الكيان الإسرائيلي المحتل لإنقاذ نفسه يمكن أن يدخل المنطقة في حرب جديدة ستكون نتيجتها تدمير البنية التحتية للبنان، وكذلك الأراضي المحتلة عام 1948”.

وأشارت البعثة إلى أن المقاومة اللبنانية لديها القدرة على الدفاع عن نفسها وعن وطنها لبنان، مبينة أن الوقت حان للقول إن هذا الكيان غير الشرعي يدمر نفسه بيده.

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