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إخماد حريق غرب قرية المجيمر بريف السويداء

2024-06-21

السويداء-سانا

أخمد عناصر الإطفاء بالتعاون مع الأهالي حريقاً طال أراضي مزروعة بالقمح إلى الغرب من قرية المجيمر بريف السويداء الجنوبي الغربي.

وأوضح قائد فوج الإطفاء بالسويداء فادي الداوود في تصريح لمراسل سانا أن الحريق امتد لمساحة نحو 20 دونماً، وتسبب بتضرر محصول القمح ضمن هذه المساحة.

وأكد الداوود أن عناصر الإطفاء بالتعاون مع مركز إطفاء بصرى الشام سيطروا على الحريق، وعملوا على تبريد المنطقة لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى.

عمر الطويل

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