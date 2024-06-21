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الخارجية الروسية: سنرد على العقوبات اليابانية بأشد التدابير

2024-06-21

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو أبلغت السلطات اليابانية بالطبيعة الضارة للعقوبات الجديدة التي فرضتها على العلاقات الثنائية بين البلدين ملوحة بالرد الصارم للغاية عليها.

وقالت الخارجية في بيان اليوم: “إن فرض الحكومة اليابانية الحزمة الرابعة والعشرين من العقوبات أحادية الجانب غير المشروعة ضد روسيا هي خطوة أخرى نحو التدمير الكامل للعلاقات”، مضيفة: “حذرنا من أننا في مثل هذه الحالة سنواصل الرد بأقسى التدابير المضادة وأكثرها حساسية بالنسبة لطوكيو، مسترشدين فقط بمصالحنا الوطنية الخاصة”.

وأعلنت وزارة الخارجية اليابانية في وقت سابق اليوم فرض عقوبات على 41 شركة و11 شخصية روسية، بينهم موظفون في لجنة الانتخابات المركزية الروسية.

يذكر أن روسيا أشارت مرات عديدة إلى أنها ستتعامل بالمثل مع العقوبات ضدها من أي دولة، مبينة أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل عقوباته ضد روسيا.

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