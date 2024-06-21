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الصين تدعو الولايات المتحدة للوفاء بالتزامها بالتوقف عن تسليح تايوان

2024-06-21

بكين-سانا

دعت الصين الولايات المتحدة مجدداً اليوم إلى الوفاء بالتزامها والتوقف عن تسليح تايوان بأي شكل من الأشكال.

ونقلت وكالة شينخوا عن وو تشيان المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية قوله في تعليق على مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان التي تمت الموافقة عليها حديثاً: “نعارض بشدة مبيعات الأسلحة هذه وقدمنا احتجاجات رسمية جادة إلى الجانب الأمريكي”.

ونبه المتحدث العسكري الصيني إلى أن مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان تشكل أكبر تهديد للسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، مجدداً التأكيد على أن جيش التحرير الشعبي الصيني سيعزز الاستعداد القتالي الشامل للقضاء على جميع المخططات الانفصالية التي تسعى لما يسمى “استقلال تايوان”.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على البيع المحتمل لطائرات دون طيار وصواريخ لتايوان مقابل ما يقدر بنحو 360 مليون دولار أمريكي وفقاً لوكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة البنتاغون.

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