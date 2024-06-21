استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال في مدينة قلقيلية

القدس المحتلة-سانا

استُشهد فلسطينيان اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي وأطلقت الرصاص على سيارة كان يستقلها شابان وسط المدينة، ما أسفر عن استشهاد من بداخلها واصطدامها بالرصيف أمام أحد المحال التجارية وتوقفها، كما أُصيب اثنان آخران كانا في المكان قبل أن تستولي قوات الاحتلال على السيارة وتحتجز جثمانيهما.

من جانبها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد شابين 28 عاماً و29 عاماً برصاص قوات الاحتلال في أنحاء جسديهما، مؤكدة أن جنوده منعوا طواقم الإسعاف والفلسطينيين من الوصول إلى المكان.

وتأتي جريمة إعدام الشابين بعد أقل من 24 ساعة على استشهاد فتى متأثراً بإصابته الخطيرة في الصدر خلال اقتحام قوات الاحتلال المدينة أمس.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في السابع من تشرين الأول الماضي إلى 552 شهيداً، بينهم 135 طفلاً.

من جهة أخرى، اعتدت قوات الاحتلال على مظاهرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق قلقيلية وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين فيها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency