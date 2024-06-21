القوات العراقية تقبض على اثنين من إرهابيي “داعش”

بغداد-سانا

ألقت القوات العراقية القبض على إرهابيين اثنين ودمرت عدة أوكار للإرهابيين في مناطق متفرقة في العراق.

ونقل موقع السومرية نيوز عن جهاز مكافحة الإرهاب قوله في بيان اليوم: “تمكنت القوات الأمنية وبالتنسيق مع الاستخبارات العسكرية من إلقاء القبض على إرهابيين إثنين من تنظيم داعش أحدهما بمنطقة الأعظمية في العاصمة بغداد والآخر في قضاء الفلوجة في محافظة الأنبار”.

وأضاف البيان: إنه تم تطهير وتدمير 8 كهوف وأوكار جنوب جبال مخمور وضبط أسلحة وعتاد تابع لعصابات “داعش” الإرهابية.

وكان الطيران الحربي العراقي دمر أمس أوكاراً لإرهابيي تنظيم “داعش” في كركوك شمال البلاد.

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