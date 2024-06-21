لتعزيز الوعي بأهمية التبرع بالدم… فرع الهلال الأحمر بدرعا ينفذ أنشطة صحية متنوعة

درعا-سانا

بهدف التعريف بأهمية التبرع بالدم ونشر الوعي الصحي بذلك تزامناً مع اليوم العالمي للمتبرعين بالدم نفذ متطوعو فرع الهلال الأحمر العربي السوري بدرعا عدداً من الزيارات المنزلية وجلسات التوعية قدموا خلالها معلومات واستشارات صحية شاملة حول ذلك بعدد من مناطق المحافظة.

وفي تصريح لمراسل سانا أوضح رئيس فرع الهلال الدكتور أحمد مسالمة أن الهدف من هذه الأنشطة تعزيز الوعي حول أهمية التبرع بالدم للإسهام بإنقاذ حياة الآخرين والتعريف بالتأثيرات الإيجابية له على الصحة النفسية والجسدية للمتبرعين.

من جانبه أكد مدير مشفى بصرى الشام الوطني الدكتور فضل الله الزنيقة أن عملية التبرع حالة صحية تعود بالنفع على المتبرع وتنقذ حياة المرضى والمصابين ولا سيما في الحوادث والحالات الاسعافية، كما أن التبرع بالدم يوفر الزمر الدموية النادرة، منوهاً بضرورة رفع الوعي والثقافة الصحية بالمجتمع عبر الأنشطة التوعوية الميدانية ومنها أنشطة التوعية بأهمية التبرع بالدم.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية حددت منذ عام 2005 الـ14 من حزيران يوماً عالمياً للمتبرعين بالدم وأطلقت هذا العام شعار “20 عاماً من الاحتفال بالعطاء.. شكراً لكل المتبرعين بالدم”، للتذكير بأنه لا يمكن ضمان توفير إمدادات كافية من الدم إلا بفضل عمليات التبرع به بانتظام من المتبرعين طوعاً ودون مقابل.

رضوان الراضي

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