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المقاومة اللبنانية تستهدف بمسيرة انقضاضية مربض مدفعية العدو الإسرائيلي ‌‏في موقع الزاعورة وتحقق فيه إصابة مباشرة

2024-06-21

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