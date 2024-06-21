المقاومة اللبنانية تستهدف بمسيرة انقضاضية مربض مدفعية العدو الإسرائيلي ‌‏في موقع الزاعورة وتحقق فيه إصابة مباشرة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
باحثة روسية: الولايات المتحدة الداعم الأساسي للعربدة الإسرائيلية تجاه المنطقة
2024-06-20
دبلوماسية تشيكية: العقوبات الغربية المفروضة على سورية تتسبب بمعاناة شعبها ويجب رفعها
2024-06-20
بمناسبة الاحتفال العالمي لليوغا… فعالية رياضية على مسرح جبلة الأثري
2024-06-18
خبير روسي: الإجراءات الغربية القسرية ضد سورية تطيل وتعمق معاناة شعبها
2024-06-18
بمشاركة سورية… افتتاح المنتدى الحزبي الدولي لبلدان مجموعة بريكس
2024-06-17
منتخب سورية لكرة المضرب يتأهل لتصفيات المجموعة العالمية لكأس ديفيز
2024-06-15
حجاج بيت الله الحرام يقفون في مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم من أركان الحج
2024-06-15
محليات
طقس الغد… درجات الحرارة للانخفاض وهبات نشطة للرياح
2024-06-21
انخفاض قليل على درجات الحرارة وأجواء سديمية في المناطق الشرقية والبادية
2024-06-21
إخماد حريق كبير في مقهى بمدينة جبلة
2024-06-21
الأربعاء القادم انطلاق معرض الزهور الدولي في حديقة تشرين
2024-06-20
الجو غداً شديد الحرارة في معظم المناطق
2024-06-20
خلال أيام عيد الأضحى.. مؤسسة (سورية بتجمعنا) تنفذ مبادرة لدعم الفئات الهشة بالمجتمع
2024-06-20
ضبط 3 أطنان قمح بقصد الاتجار بها في حماة
2024-06-20
رياضة
برونزية لسورية في السباحة في دورة ألعاب بريكس
2024-06-20
قلعة الحصن بحمص تحتفي باليوم العالمي لليوغا
2024-06-19
“يورو 2024” … ألبانيا تتعادل مع كرواتيا
2024-06-19
فضية لسورية بالشطرنج ببطولة آسيا
2024-06-19
بمناسبة الاحتفال العالمي لليوغا… فعالية رياضية على مسرح جبلة الأثري
2024-06-18
رومانيا تفتتح مشوارها بكأس أمم أوروبا 2024 بالفوز على أوكرانيا
2024-06-17
هولندا تستهل مشوارها بكأس أمم أوروبا 2024 بالفوز على بولندا
2024-06-16
اقتصاد
تسويق أكثر من 52 ألف طن من القمح في درعا
2024-06-21
ارتفاع أسعار الذهب
2024-06-21
استيراد أكثر من 20 ألف صوص من أمات البياض من روسيا لمصلحة منشأة دواجن حمص
2024-06-20
وزير النفط يناقش واقع العمل مع الكوادر الفنية في مصفاة بانياس والشركة السورية لنقل النفط
2024-06-20
مدير مؤسسة التبغ: السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في صناعة التبغ وشرائه فتح آفاقاً جديدة في تطوير زراعته
2024-06-20
تباين في أسعار النفط
2024-06-20
ارتفاع أسعار الذهب
2024-06-20
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
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الشريط الإخباري
انخفاض قليل على درجات الحرارة وأجواء سديمية في المناطق الشرقية والبادية
عملية طوفان الأقصى تدخل يوماً جديداً.. أبرز التطورات
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الرئيس الأسد يتبادل التهنئة مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بعيد الأضحى المبارك
المقاومة اللبنانية تستهدف بمسيرة انقضاضية مربض مدفعية العدو الإسرائيلي في موقع الزاعورة وتحقق فيه إصابة مباشرة
2024-06-21
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