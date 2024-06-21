المقاومة اللبنانية تواصل استهداف العدو الإسرائيلي وجنوده وتحقق إصابات مباشرة

بيروت-سانا

نفذت المقاومة الوطنية اللبنانية صباح وبعد ظهر اليوم خمس عمليات استهداف نوعية لمواقع وتجمعات العدو الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية اللبنانية وبشمال فلسطين المحتلة، محققة في صفوفه إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في سلسلة بيانات منفصلة: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة استهدف مقاتلونا مواقع الرمثا والسماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية، وزبدين ورويسة القرن بمزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابة مباشرة”. ‏

وفي بيان آخر أعلنت المقاومة أنه رداً على الاعتداء الذي قام ‏به ‏العدو في ديركيفا نفذ مقاتلوها هجوماً جوياً بسرب من ‏المسيرات ‏الانقضاضية على موقع رأس الناقورة البحري، مستهدفين أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو، حيث أصاب المقاومون ‏أهدافهم بدقة وأوقعوا إصابات مؤكدة في صفوف ضباط وجنود العدو، ودمّروا جزءاً من الموقع.

وواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على البلدات والقرى الجنوبية اللبنانية وأقدم مجدداً على استخدام القذائف الفوسفورية خلال اعتدائه على محيط تلة العزية في أطراف دير ميماس و كفركلا بعد قيامه بقصف المنطقة نفسها بالمدفعية في وقت سابق قبل ظهر اليوم.

كما تسبب القصف المدفعي المعادي على وسط بلدة الناقورة بحريق قرب أحد المنازل.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency