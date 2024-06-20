المقاومة اللبنانية تستهدف بعشرات صواريخ الكاتيوشا ثكنة زرعيت للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا
استهدفت المقاومة اللبنانية بعشرات صواريخ الكاتيوشا ثكنة زرعيت للعدو الإسرائيلي.
وقالت المقاومة في بيان اليوم: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على الاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة ديركيفا قصف رجال المقاومة ثكنة زرعيت بعشرات صواريخ الكاتيوشا”.
كما استهدفت المقاومة موقع الناقورة البحري وموقع زبدين في مزارع شبعا المحتلة وتجمعين لجنود العدو في موقعي السماقة ورويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة بالأسلحة المناسبة وقذائف المدفعية وحققت فيها إصابات مباشرة.
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