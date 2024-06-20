المقاومة اللبنانية تستهدف بعشرات صواريخ الكاتيوشا ثكنة زرعيت للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية بعشرات صواريخ الكاتيوشا ثكنة زرعيت للعدو الإسرائيلي.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على الاغتيال الذي نفذه ‏العدو الإسرائيلي في بلدة ديركيفا قصف رجال المقاومة ثكنة زرعيت بعشرات صواريخ الكاتيوشا”.

كما استهدفت المقاومة موقع الناقورة البحري وموقع زبدين في مزارع شبعا ‏المحتلة وتجمعين لجنود العدو في ‏موقعي السماقة ورويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة بالأسلحة المناسبة وقذائف ‏المدفعية وحققت فيها إصابات مباشرة.

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