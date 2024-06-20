مصرع شخصين وإصابة تسعة آخرين جراء تصادم قطارين في تشيلي

سانتياغو-سانا

لقي شخصان من عمال السكك الحديدية مصرعهما، وأصيب تسعة آخرون جراء اصطدام قطارين خارج العاصمة التشيلية سانتياغو.

ونقلت وكالة اسوشييتد برس عن شركة السكك الحديدية قولها في بيان: إن “الحادث وقع عندما اصطدم قطار شحن بآخر كان يخضع لاختبار تجريبي بشكل مباشر ما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة تسعة آخرين بجروح”، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة سبب الحادث.

وأظهرت لقطات كاميرا المراقبة أن القطارين كانا يسيران بسرعة عالية عندما اصطدما ببعضهما البعض، ولم يتضح على الفور سبب عدم تنبيه القطار التجريبي لاقتراب قطار الشحن.

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