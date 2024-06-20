ارتفاع أسعار الذهب

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم إلى أعلى مستوياتها في أسبوع مع تزايد البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة، ما يزيد بدوره من احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي /البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة هذا العام.

وذكرت رويترز أن السعر الفوري للذهب ارتفع 0.3 بالمئة إلى 2333.62 دولاراً للأوقية، بينما لم يطرأ تغير على العقود الأمريكية الآجلة للذهب التي سجلت 2347.30 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 30.13 دولاراً للأوقية، كما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 982.05 دولاراً، وكذلك ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 908.28 دولارات.

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