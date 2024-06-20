الخارجية الروسية: أجندة الغرب في جنوب القوقاز تستهدف مواجهة روسيا

موسكو-سانا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين أن أجندة الغرب في منطقة جنوب القوقاز تستهدف مواجهة روسيا وممارسة الضغوط عليها.

ونقلت سبوتنيك عن غالوزين قوله في تصريح اليوم تعليقاً على التعاون العسكري المتزايد بين أرمينيا وفرنسا: “تتوجه الدول الغربية إلى جنوب القوقاز بأجندتها الخاصة، والتي لا تلبي مصالح الدول الإقليمية بل تقوم على المواجهة الصريحة مع روسيا”، لافتاً إلى أن ذلك لن يساهم في الاستقرار والأمن في المنطقة.

وشدد غالوزين على أنه يمكن ضمان الأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي بشكل أكثر فعالية من خلال جهود دول منطقة القوقاز المشتركة، مشيراً إلى أهمية منصة منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي توفر كل الفرص لذلك.

وكان وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو أعلن في وقت سابق أن أرمينيا وقعت عقداً مع فرنسا لشراء أنظمة مدفعية فرنسية ذاتية الحركة من طراز “سيزار”، إضافة إلى زيادة التعاون العسكري بين الجانبين.

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