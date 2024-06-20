تباين في أسعار النفط

سنغافورة-سانا

شهدت أسعار النفط تبايناً في التعاملات الآسيوية، حيث تراقب الأسواق التطورات في الشرق الأوسط وبيانات المخزونات الأمريكية.

وذكرت رويترز أن خام برنت ارتفع ستة سنتات إلى 85.13 دولاراً للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتاً إلى 81.42 دولاراً للبرميل.

وكانت أرقام لمعهد البترول الأمريكي أظهرت ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية 2.264 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الـ 14 من حزيران الجاري في ظل انخفاض مخزونات البنزين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency