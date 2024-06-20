البحرية اليمنية تستهدف السفينة TUTOR لانتهاكها قرار حظر دخول موانئ فلسطين المحتلة

صنعاء-سانا

أعلنت القوات البحرية اليمنية الليلة عن استخدام أسلحة بحرية مناسبة لإغراق السفينة TUTOR لاختراق شركتها المالكة قرار حظر دخول موانئ فلسطين المحتلة.

ونقلت وسائل إعلام يمنية عن مصدر مسؤول في القوات البحرية اليمنية قوله إنه تم إبلاغ الشركة المالكة باختراقها قرار الحظر وتحذيرها، لكن السفينة أغلقت جهاز التعارف الدولي “ايه أي اس” خلال مرورها من البحر الأحمر ما يدل على معرفتها بأنها ضمن قائمة الحظر مبيناً أن السفينة لم تكترث لمصير طاقم السفينة والسفينة وما فيها.

وأوضح المصدر أن البحرية اليمنية استخدمت أسلحة جديدة وزوارق هجومية مسيرة في عملية استهداف وإغراق السفينة المذكورة داعياً الشركات الملاحية إلى أخذ تحذيرات القوات المسلحة اليمنية على محمل الجد حفاظاً على سلامة السفن والطواقم.

وجدد المصدر تأكيده على أن عمليات البحرية اليمنية تأتي في إطار العمليات المساندة لأهالي قطاع غزة مشدداً على أن الاعتداءات الأمريكية البريطانية على سواحل اليمن لن توقف عمليات القوات اليمنية المساندة لغزة.

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