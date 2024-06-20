منظمة التحرير تطالب بوقف جريمة التهجير القسري المرتكبة بحق أهالي غزة والضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

طالبت منظمة التحرير الفلسطينية بوقف جريمة التهجير القسري التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية مشددة على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم التي هجرهم الاحتلال منها.

وأكدت دائرة شؤون اللاجئين في المنظمة ببيان لها اليوم بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يوافق الـ 20 من حزيران من كل عام على ضرورة وقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في القطاع المنكوب وعودة النازحين إلى منازلهم وأراضيهم وممتلكاتهم والسماح بإدخال المساعدات دون عوائق.

وأضافت دائرة شؤون اللاجئين: “في يوم اللاجئ تعيش فلسطين نكبتها الجديدة حيث الحرب الشرسة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة وتحويله إلى مخيم كبير وإرغام سكانه للنزوح قسراً إلى مراكز الإيواء وفي الساحات والطرقات معرّضين للموت والقصف والتجويع وحرمانهم من أبسط حقوقهم وجعل القطاع مكاناً غير قابل للحياة”.

ولفتت دائرة شؤون اللاجئين إلى أهمية الحفاظ على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا “وحمايتها من الاستهداف المتواصل من قبل الاحتلال الذي يسعى لتشويه سمعتها عبر وصمها بالإرهاب والتحريض ضدها من أجل قطع التمويل عنها بهدف إنهاء عملها واستبدالها.

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