المقاومة اللبنانية تواصل عملياتها النوعية ضد مواقع العدو الإسرائيلي وتجمعات جنوده

بيروت-سانا

نفذت المقاومة اللبنانية عصر ومساء اليوم سبع عمليات استهداف نوعية لمواقع وتجمعات جنود العدو الإسرائيلي محققة إصابات مؤكدة ومباشرة.

وأفادت المقاومة في سلسلة بيانات منفصلة بأنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة‌‏‌‏‌‌‏، استهدف مقاتلو المقاومة موقع جل العلام بقذائف ‏المدفعيّة وحققوا إصابة مباشرة، كما استهدفوا بمحلقة انقضاضية تموضعاً لجنود العدو الصهيوني داخل موقع البغدادي وحققوا إصابة مباشرة”.‏

وأعلنت المقاومة أنها استهدفت بقذائف المدفعية مجموعة من جنود العدو داخل موقع “الراهب” بعد ترقب ورصد تحركاتهم وحققت إصابات مؤكدة.

كما استهدفت المقاومة مباشرة بالأسلحة الصاروخية العدو الإسرائيلي في موقعي “الرمثا والسماقة” في تلال كفر شوبا اللبنانية ‏المحتلة وفي موقع “زبدين” بمزارع ‏شبعا اللبنانية المحتلة.‏

وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت في وقت سابق اليوم بسرب من المسيرات الانقضاضية مواقع للعدو الإسرائيلي في مستوطنة “المطلة” شمال فلسطين المحتلة رداً على اعتداءاته المتكررة التي طالت بلدة البرغلية، كما قصفت مقراً عسكرياً لقوات العدو في مستوطنة “كريات شمونة” شمال فلسطين المحتلة بعشرات صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية.

في سياق آخر جدد العدو الإسرائيلي مساء اليوم اعتداءاته على قرى وبلدات الجنوب اللبناني حيث قصف عدة مواقع بالأسلحة الفوسفورية المحرمة في بلدتي كفركلا والعديسة الجنوبيتين.

كما شن طيرانه الحربي والمسير غارات على أحد المنازل ببلدة العديسة وقصف بشكل متتال مناطق ببلدة عيتا الشعب.

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