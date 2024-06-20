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الدولار ينخفض واليورو عند أدنى مستوياته خلال شهر ونصف

2024-06-19

سنغافورة-سانا

سجل الدولار الأمريكي انخفاضاً وبقي اليورو عند أدنى مستوياته وسط توقعات بأن تؤثر الحكومة الجديدة في فرنسا على الانضباط المالي وتزيد الديون في منطقة اليورو.

وذكرت رويترز أن مؤشر الدولار انخفض الليلة الماضية بعد أن عززت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية الضعيفة رهانات على خفض وشيك للفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي”.

وارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة  0.1 بعد أن سجل يوم الجمعة أدنى مستوياته في شهر ونصف عند 1.07 دولار.

كما صعد الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة مقابل اليورو إلى 84.43 بنس لليورو و0.13 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.2725 دولار بعد أن أظهرت بيانات بريطانية أن ضغوط الأسعار لا تزال قوية.

وبلغت العملة السويسرية أعلى مستوى في سبعة أشهر مقابل اليورو الذي وصل إلى 0.9497 للفرنك.

ولم يطرأ تغير يذكر على الين الياباني الذي ظل عند 157.925 مقابل الدولار وذلك مع استمرار الضغوط على العملة اليابانية بسبب الفرق الكبير في أسعار الفائدة بين طوكيو والولايات المتحدة.

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