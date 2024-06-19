ريابكوف: آليات بريكس ستفيد الدول بالوقاية من الآثار السلبية للعقوبات الغربية

موسكو-سانا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي-نائب الممثل الدائم لروسيا في مجموعة بريكس سيرغي ريابكوف أن بلدان مجموعة بريكس تعير أهمية كبيرة للعمل المشترك لإيجاد آليات خاصة ولا سيما في المجال المالي تسهم بتحصينها من الآثار السلبية للعقوبات الغربية.

وفي مقابلة مع مراسل سانا في موسكو اليوم اعتبر ريابكوف أن هذا الاتجاه في العمل المشترك ليس سهلاً في التطبيق إذ إن مجموعة بريكس تجمع في إطارها بلداناً يتمتع كل منها بعلاقات خاصة مع الغرب ولكن من المهم جداً أن لا أحد منها يعارض فكرة العمل المشترك لإيجاد آليات تحصن المجموعة من آثار العقوبات الغربية.

وأضاف ريابكوف: إن الأكثر أهمية بمكان أن دول المجموعة تنتقل اليوم من النقاش حول هذه الفكرة إلى الممارسة العملية معرباً عن أمله بأن قادة بلدان المجموعة سوف يحاولون في قمة قازان الإعلان معاً عن الخطوات الأولى في هذا الاتجاه.

وأكد ريابكوف أن سورية أو أي دولة أخرى تتعرض للعقوبات الغربية وتشعر بالحاجة لمثل هذه الآليات سيكون بإمكانها الاستفادة منها حين تتم صياغتها والإعلان عنها.

وفي السياق لفت ريابكوف إلى أن حوالي 30 دولة أعربت عن اهتمامها بزيادة التفاعل مع مجموعة البريكس حيث إنه بالإضافة إلى الدول العشر الأعضاء فعلياً في المجموعة شارك ممثلو 12 دولة أخرى في اجتماع وزراء خارجية البريكس المنعقد في نيجني نوفغورود، مضيفاً: “معظم هذه الدول أعلنت ليس فقط عن نيتها التعاون بل أيضاً اهتمامها بالعضوية الكاملة في مجموعة البريكس”.

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