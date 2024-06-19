بوتين: الطاقة تشكل مجالاً ذا أهمية استراتيجية في التعاون الثنائي بين روسيا وفيتنام

هانوي-سانا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا وفيتنام تتعاونان بشكل وثيق في المنصات الرئيسية متعددة الأطراف، وفي المقام الأول بالأمم المتحدة.

وفي مقال بعنوان “روسيا وفيتنام.. صداقة اجتازت اختبار الزمن”، قال بوتين: إن “موسكو تعمل على إنشاء مركز للتكنولوجيا النووية في فيتنام”، مؤكداً أن الطاقة تشكل مجالاً ذا أهمية استراتيجية في التعاون الثنائي.

وأعرب الرئيس الروسي عن امتنانه لموقف فيتنام المتوازن بشأن الأزمة الأوكرانية ورغبتها في المساهمة بالبحث عن سبل حقيقية لحلها سلمياً.

ومن المقرر أن يصل بوتين إلى العاصمة الفيتنامية هانوي في وقت لاحق من اليوم لعقد مباحثات مع المسؤولين الفيتناميين، وذلك بعد زيارته في اليومين الماضيين لكوريا الديمقراطية.

بدوره أكد لو هواي ترونغ أمين اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي الحاكم أن زيارة الرئيس بوتين لفيتنام ستساعد على تعزيز مكانة بلاده وهيبتها.

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