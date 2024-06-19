طقس الغد… أجواء صيفية شديدة الحرارة

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 9 درجات مئوية مع بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بامتداد مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً صيفياً شديد الحرارة وصحواً بشكل عام، مع ظهور بعض السحب العالية والمتوسطة مساءً على المناطق الشرقية والبادية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وليلاً يكون الجو حاراً نسبياً مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية، واحتمال تشكل ضباب خفيف في المنطقة الوسطى، وتكون الرياح متقلبة خفيفة السرعة، وتصبح غربية إلى جنوبية غربية بعد الظهر، بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كم / سا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…