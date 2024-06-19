إصابة فلسطينيين اثنين واعتقال آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطينيان واعتقل آخرون اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص في اليد والفخذ، والعشرات بحالات اختناق، كما اقتحمت قوات الاحتلال المدينة واعتقلت طفلاً.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم، وقرية حوسان غربها، وبلدة عناتا شمال شرق مدينة القدس المحتلة، ودهمت المنازل وفتشتها، ثم اعتقلت ثلاثة فلسطينيين.

كما اعتدى مستوطنون على الأراضي الفلسطينية في مسافر يطا في جنوب الخليل بحماية قوات الاحتلال التي اعتقلت شقيقين ومتضامناً أجنبياً بالمنطقة، بينما أحرقت مساحات من الأراضي الفلسطينية ومزروعات الخضار والبيوت البلاستيكية غرب ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم مدينة قلقيلية وبلدة اليامون غرب جنين واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة شابين وطفل بالرصاص، بينما اعتقلت 35 آخرون من مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

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