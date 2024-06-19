إجلاء سكان جراء اندلاع حريق غابات على أطراف العاصمة اليونانية

أثينا-سانا

أصدرت السلطات اليونانية اليوم أوامر بإخلاء مناطق على أطراف العاصمة اليونانية أثينا جراء اندلاع حريق كبير في الغابات، بسبب ارتفاع درجات الحرارة واشتداد قوة الرياح.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن متحدث باسم خدمة الإطفاء اليونانية قوله: إن السلطات أمرت بإخلاء قرية في بيلوبونيز الجنوبية إثر اندلاع حريق كبير اليوم، بينما اندلع حريق آخر في جزيرة ناكسوس في بحر إيجه في وقت سابق.

وأشار إلى أن أكثر من 70 رجل إطفاء تساعدهم 13 طائرة ومروحية لإسقاط المياه يكافحون من أجل السيطرة على الحريق.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحريق ألحق أضراراً بمجموعة من القوارب البلاستيكية الموجودة في مرسى لليخوت والقوارب السريعة والعديد من الشركات، بالإضافة إلى منزلين دون الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن.

واندلعت العشرات من حرائق الغابات في اليونان خلال الأيام الأخيرة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، حيث أعلنت السلطات اليونانية أن منطقة أثينا الكبرى باتت معرضة بشكل كبير لمخاطر التعرض للحرائق على مدار اليوم والغد.

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