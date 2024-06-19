إخماد حريق غربي قرية مياماس بالسويداء

السويداء-سانا

أخمد عناصر وحدة إطفاء صلخد ومديرية الدفاع المدني بالتعاون مع الأهالي حريقاً في بساتين أشجار مثمرة في قرية مياماس نحو 20 كم جنوب شرق مدينة السويداء.

وذكر قائد فوج الإطفاء بالسويداء فادي الداوود في تصريح لمراسل سانا أن الحريق امتد على مساحة نحو 20 دونماً في الأراضي الزراعية غربي قرية مياماس، وتسبب بأضرار في بساتين التفاح والعنب.

وأكد الداوود أن عناصر الإطفاء سيطروا على الحريق وعملوا على تبريد المنطقة لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى.

عمر الطويل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency