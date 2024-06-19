على خشبة ثقافي دير الزور… “أرض الأحلام” عرض مسرحي بمضامين تربوية وترفيهية

دير الزور-سانا

على مدار أربعة أيام قدمت فرقة ازورا المسرحية التابعة لمديرية الثقافة بدير الزور عرضاً بعنوان ” أرض الاحلام ” وذلك على خشبة المسرح الثقافي العربي في المدينة.

وفي تصريح لمراسل سانا أوضح مدير الثقافة بدير الزور ابراهيم الراوي أن العمل يأتي ضمن تظاهرة فرح الطفولة المقامة في العديد من المحافظات تزامناً مع عطلة عيد الأضحى المبارك وبإشراف وزارة الثقافة ويهدف لبث الفرح في نفوس الأطفال ويحمل في الوقت ذاته مضامين تربوية وترفيهية.

من جانبه قال مخرج العمل ضرام سفان: نحاول دائماً وفي كل عيد أن نصنع من مسرحنا عيداً لنزرع الابتسامة في قلوب الأطفال في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها جميعاً ويمر بها أطفالنا، موضحاً أن العمل يتحدث عن قيمة الوطن وحب الوطن وتكريس قيم التعاون والمحبة وهذا ما نسعى لغرسه في نفوس أطفالنا.

ووفق مخرج العمل شارك بتمثيل المسرحية التي قامت بتأليفها شيماء عبوش مجموعة من الأطفال يمتلكون الموهبة التي نسعى لتنميتها وصقلها بهدف إعادة الحياة إلى المسرح في محافظة دير الزور التي عانت الكثير خلال سنوات الحرب مؤكداً أن الاقبال اللافت الذي شهده العرض المسرحي يشجع للاستمرار وبذل المزيد من الجهد في هذا الجانب.

ابراهيم الضللي

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