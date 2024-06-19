37396 شهيداً و85523 جريحاً ضحايا 257 يوماً من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 مجازر في قطاع غزة وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 24 شهيداً و71 جريحاً.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم ان عدد ضحايا العدوان المتواصل على القطاع المنكوب منذ السابع من تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 37396 شهيداً و85523 جريحاً، فيما ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وارتفع عدد شهداء قصف طيران الاحتلال مخيماً للنازحين فى منطقة المواصى شمال غرب مدينة رفح جنوب القطاع إلى 8 بعد استشهاد شاب متأثراً بإصابته، فيما استشهد فلسطينيان وأُصيب آخرون جراء قصف الاحتلال مخيم النصيرات وسط القطاع، كما أطلق الطيران المسيّر النار على المناطق الشرقية لحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency