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مدير الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب المهندس أوفى وسوف في تصريح لمراسل سانا: بمشاركة حوامات الجيش العربي السوري السيطرة على 90 بالمئة من الحريق الذي نشب مساء أمس في الحراج الجبلية الواقعة بين قريتي نبع الطيب وعناب في منطقة الغاب فيما لا تزال فرق الإطفاء تتعامل مع بعض بؤر النيران في المرتفعات شديدة الوعورة والانحدار

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