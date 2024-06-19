بمناسبة عيد الأضحى.. حفل ترفيهي لـ 76 طفلاً من ذوي الشهداء والجرحى والأطفال المصابين بالسرطان في حمص

حمص-سانا

أقيم حفل ترفيهي لـ 76 طفلاً من ذوي الشهداء والجرحى والمصابين بمرض السرطان في مقر جمعية صامدون رغم الجراح بحمص بمناسبة عيد الأضحى تضمن مسابقات وألعاب خفة ورقصات وألعاباً ترفيهية وتوزيع هدايا وحلوى على الأطفال المشاركين.

وأوضحت صاحبة المبادرة لارا العباس في تصريح لمراسلة سانا أنه يتم بشكل دوري تنظيم فعاليات إنسانية وترفيهية للأطفال في فترة الأعياد ومختلف المناسبات لتقديم جرعة من الفرح لهم تقديراً وإجلالاً لتضحيات ذويهم.

بدوره لفت نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية يوسف شدود إلى أن الهدف من الحفل إسعاد الأطفال ورسم البسمة على وجوههم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وبينت مديرة العلاقات العامة بالجمعية ابتسام مصلى أن من واجب الجميع تقديم الدعم للأطفال وأسر الشهداء والجرحى في كل مناسبة تقديراً وإجلالاً لجرحانا الأبطال ودماء شهدائنا وتضحياتهم.

لارا أحمد

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