أنطونوف: السلام في أوكرانيا يجب أن يتم دون إملاءات البيت الأبيض

واشنطن-سانا

أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف أن مناقشة التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تتم دون إملاء الإمبريالية من البيت الأبيض.

ونقل موقع روسيا اليوم عن أنطونوف قوله خلال مقابلة مع مجلة نيوزويك الأمريكية…”يجب أن تتم المحادثة حول قضايا أوكرانيا دون إملاءات وأوامر إمبريالية من البيت الأبيض، لقد حان الوقت للولايات المتحدة لقبول عبث محاولاتها المستمرة لفرض إرادتها على جميع البلدان، والاعتراف بأن ذلك لم يعد ممكناً”، مشيراً إلى أن روسيا لم تتراجع قط عن الحوار مع أوكرانيا.

وأضاف أنطونوف: إن الغرب لا يسعى إلى توقف الحرب بل إلى إطالة أمد مشروع دموي مستمر منذ أكثر من عشر سنوات، لافتاً إلى أن المؤتمر الأخير في سويسرا كان يهدف إلى خلق الوهم بوجود دعم واسع النطاق لما يسمى بصيغة السلام التي طرحها فلاديمير زيلينسكي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال الأسبوع الماضي إنه لبدء المفاوضات يجب على أوكرانيا سحب قواتها من كامل أراضي المناطق الجديدة التي انضمت إلى روسيا جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency